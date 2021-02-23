Земляне смогут основать обитаемую колонию на Марсе к 2030 году, а к 2100 году создадут марсианский город-миллионник. Такое мнение высказал президент "Марсианского общества", инженер Роберт Зубрин, пишет kurs.com.ua.

Согласно прогнозам эксперта, к 2026 или 2028 году можно будет отправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботами, чтобы приступить к автоматизированному строительству базы. Но для жизни колонизаторов на этой базе потребуются действующие силовые установки и системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.

Роберт Зубрин отметил, что, вероятнее всего, это займет время до 2030 года.

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Он оценивает планы Илона Маска отправить на Марс миллион землян к 2050 году как "амбициозные". Но полагает, что к этому времени вполне реально присутствие на планете тысячи землян, которые смогут создать необходимую индустриальную и сельскохозяйственную инфраструктуру для поддерживания жизнедеятельности большего числа колонистов.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100", - уверен эксперт.

При этом он не отрицает наличие риска при освоении Марса. "Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости", - подчеркнул Зубрин.

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