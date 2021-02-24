Відвідувачі мавпеня поки що побачити не зможуть

Маленька горила з'явилася на світ у Берлінському зоопарку, вперше за 16 років. Стать маляти ще не визначили, тож з іменем не квапляться. У новоспеченої матусі, 24-річної самки Бібі, це перше дитинча.

Відвідувачі мавпеня поки що побачити не зможуть - зоопарк закрили на карантин. Та навіть працівники звіринцю й ветеринари до горил не наближаються. Бояться заразити їх коронавірусом.

Випадки інфікування левів і приматів від людини раніше фіксували в США та Іспанії.