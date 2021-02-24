Какие регионы остались без COVID-вакины [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, вакцина от коронавируса будет доставлена почти во все области Украины - за исключением двух. Эти два региона препарат получат завтра, заверила директор госпредприятия Укрмедснаб Оксана Маринчук.
Она рассказала, что отдаленные регионы Закарпатья и Ивано-Франковской области получат вакцину 25 февраля.
"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - уточнила Маринчук.
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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