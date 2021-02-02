Медицинский регулятор Франции разрешил применение в стране вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca. Тем не менее, не рекомендуют вводить препарат пожилым людям. Об этом сообщило французское агентство The Local.

Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

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На такой шаг пошли из-за недостаточности данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Ранее мы писали, что Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам. В компании отказались назвать стоимость контракта, при этом намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

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