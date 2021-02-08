Южно-африканская республика приостановила вакцинацию от COVID-19 вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Как передает Reuters, об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.

Власти приняли такое решение после того, как ученые Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге заявили о низкой эффективности препарата в предотвращении коронавируса средней тяжести в случае заражения южноафриканским штаммом вируса. ЮАР уже получила от AstraZeneca 1 млн доз вакцин.

Вакцина AstraZeneca показывала эффективность против изначального штамма, но не против варианта (выявленного в ЮАР). Мы решили временно остановить распространение вакцины.

Глава Минздрава заявил, что планы начать вакцинацию в ЮАР в середине февраля остаются в силе, но без вакцины от AstraZeneca. Власти придержат вакцины AstraZeneca до разъяснения со стороны ученых.

Со следующей недели и на протяжении последующих четырех недель мы ожидаем вакцины от Johnson & Johnson, вакцины от Pfizer. Работникам здравоохранения будут доступны эти вакцины.

Накануне газета Financial Times опубликовала выдержки из нерецензированного исследования, в котором утверждается, что вакцина AstraZeneca не предотвращает течение COVID-19 средней тяжести в случае заражения южноафриканским вариантом вируса. AstraZeneca подтвердила выводы ученых, но заявила об эффективности препарата в предотвращении тяжелых случаев COVID-19.

Напомним, что в середине декабря власти ЮАР сообщили о новой мутации коронавируса, названной 501.V2. Новый штамм, распространяется быстрее, чем все зафиксированные ранее мутации. Также он приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

На прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.