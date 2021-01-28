Мутации не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса Источник: Associated Press

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нейтрализует новые штаммы коронавируса, которые были выявлены в Великобритании и ЮАР. Такое заключение содержится в пресс-релизе, размещенном на сайте немецкой BioNTech.

Фармацевты изложили в материале результаты лабораторных исследований с использованием плазмы крови пациентов, привитых от коронавируса в ходе третьей фазы клинических испытаний вакцины.

Плазма нейтрализовала SARS-CoV-2, относящийся к мутациям, выявленным в Соединенном Королевстве и Южной Африке, показали измерения, проведенные Pfizer и медицинским подразделением Университета штата Техас. Результаты были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv и направлены в рецензируемый журнал.

Ученые изучали эффект плазмы, взятой у 20 привитых человек. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.

Воздействие плазмы на "южноафриканский" штамм оказалось "незначительно слабее". Эта особенность соответствует информации, которую изложил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на проведенном Белым домом 27 января брифинге в видеоформате.

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Напомним, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская Moderna.

В Евросоюзе на данный момент также сертифицированы лишь две вакцины - от Pfizer-BioNTech и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее - еще 300 млн.

В ближайшее время ожидается разрешение на применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

По мнению ученых, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию прошли 70% населения.

Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

При этом мутации не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.