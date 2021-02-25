Крымчанам снова ограничили подачу воды [ Редактировать ]
Источник: Пикабу.ру
Жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды в связи из-за стремительного снижения уровня воды в местных источниках. Об этом сообщает оккупационная администрация Ялты.
С 25 февраля водоснабжение Ялты переводится на гарантированную подачу воды по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
Жителям Алушты воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.
Сейчас запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.
С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохли краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.
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