Жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды в связи из-за стремительного снижения уровня воды в местных источниках. Об этом сообщает оккупационная администрация Ялты.

С 25 февраля водоснабжение Ялты переводится на гарантированную подачу воды по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Жителям Алушты воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Сейчас запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.

С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохли краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Крыму снесут недостроенное здание АЭС в Щелкино, где родился "КаZантип".