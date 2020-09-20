В Алуште и поселках Партенит и Малый Маяк на южном берегу Крыма со среды, 23 сентября, ограничат подачу воды. Об этом сообщила в Facebook глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева. С 23:00 до 5:00 в системе водопровода будет снижено давление для экономии воды. И пообещала, что это временная мера.

Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды. В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления - это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года.

Чиновница призвала жителей с пониманием отнестись к ограничениям. И попросила не набирать на ночь ванны и другие большие емкости.

Напомним, в августе жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов оккупированного Россией Крыма перевели на ограниченный график подачи воды.

Ранее сообщалось, что за последний месяц на украинском полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.