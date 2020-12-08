В Большой Ялте введут шестичасовые графики подачи воды из-за ее дефицита. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением заявил "министр ЖКХ" оккупационной власти Крыма Дмитрий Черняев.

Мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. С 14 декабря она будет подаваться по три часа утром и три часа вечером.

Причина ограничений - дефицит воды. Практически иссякли притоки в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые питают водой Большую Ялту. Оккупационные власти ищут дополнительные источники водоснабжения. Просчитывается стоимость строительства опреснительной установки в Ялте.

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Также опреснители морской воды планируют разместить в Судаке, Керчи и Феодосии. Пилотный проект реализуется в селе Фрунзе под Симферополем.

Напомним, что в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах оккупированного Россией Крыма.

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Как писали "Подробности", в представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему оккупированный полуостров столкнулся с дефицитом воды. В МИД Украины назвали условия подачи воды.

Ранее сообщалось, что крымский винзавод "Массандра" выставили на аукцион. Торги по нему состоятся 14 декабря.