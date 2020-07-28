Среди сотрудников городской администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

У нас в Ялте заражения в органах власти. Более 20 человек сегодня в ялтинской администрации заболели коронавирусом. Все на дистанционной работе.

​В связи со вспышкой COVID-19 в этом году отменили проведение Ялтинского международного экономического форума, который должен был состояться еще весной.

По состоянию на 28 июля на аннексированном Россией украинском полуострове республике зарегистрировано 1 139 случаев коронавируса, выздоровел 841 человек.

Ранее "Подробности" писали о том, что нужно знать и какие документы иметь гражданам Украины, желающих посетить Крым.