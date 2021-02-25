В Киеве девочка выжила после прыжка с 8 этажа [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Святошинском районе Киева с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома на улице Зодчих, 62-а, выпрыгнула 12-летняя девочка. Об этом сообщает полиция Киева.
Трагедия произошла 24 февраля. Несмотря на падение с большой высоты, школьница выжила, но получила травмы: закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, открытый перелом голени.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи Киева, скорую вызвала полиция. Подозрение на суицид. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Не так повезло ее ровеснице из Одессы. Трагедия произошла в ночь 25 февраля на улице Лиманной. Как сообщают местные паблики, Елена М. 2007 г. р. прыгнула под поезд. К сожалению, девочка погибла.
Перед этим она оставила сообщение в соцсети, что собирается свести счеты с жизнью якобы из-за проблем с родителями-алкоголиками и парнями, которые не обращали на нее внимание.
Отметим, что с начала года в Киеве практически ежедневно происходили самоубийства.
16 февраля в Киеве 13-летняя девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте, на следующий день 15-летняя девушка выпрыгнула с 16 этажа. 21 февраля в Киеве мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.
Напомним, что "Подробности" написали материал о том, как родителям избежать детского суицида (советы психолога).
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