В Святошинском районе Киева с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома на улице Зодчих, 62-а, выпрыгнула 12-летняя девочка. Об этом сообщает полиция Киева.

Трагедия произошла 24 февраля. Несмотря на падение с большой высоты, школьница выжила, но получила травмы: закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, открытый перелом голени.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи Киева, скорую вызвала полиция. Подозрение на суицид. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Не так повезло ее ровеснице из Одессы. Трагедия произошла в ночь 25 февраля на улице Лиманной. Как сообщают местные паблики, Елена М. 2007 г. р. прыгнула под поезд. К сожалению, девочка погибла.

Перед этим она оставила сообщение в соцсети, что собирается свести счеты с жизнью якобы из-за проблем с родителями-алкоголиками и парнями, которые не обращали на нее внимание.

Отметим, что с начала года в Киеве практически ежедневно происходили самоубийства.

16 февраля в Киеве 13-летняя девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте, на следующий день 15-летняя девушка выпрыгнула с 16 этажа. 21 февраля в Киеве мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.

Напомним, что "Подробности" написали материал о том, как родителям избежать детского суицида (советы психолога).