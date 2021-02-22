В Киеве задержали администратора "групп смерти" для подростков [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти". Об этом сообщает в Facebook Муниципальная охрана Киева.
Куратором оказалась женщина с психическими расстройствами.
Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству.
В МВД и Киберполиции пока не комментировали эту информацию.
Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.
После этих инцидентов уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что волна суицидов среди подростков может быть связана с опасными "играми", которые распространяются в интернете.
Детский омбудсмен призвал родителей напомнить детям о важных правилах пользования Всемирной паутиной:
- не общаться с незнакомцами;
- не повторять действия, которые предлагаются в сети;
- пояснить, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел очередной суицид: девушка выпрыгнула с 16 этажа.
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