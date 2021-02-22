В Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти". Об этом сообщает в Facebook Муниципальная охрана Киева.

Куратором оказалась женщина с психическими расстройствами.

Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству.

В МВД и Киберполиции пока не комментировали эту информацию.

Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.

После этих инцидентов уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что волна суицидов среди подростков может быть связана с опасными "играми", которые распространяются в интернете.

Детский омбудсмен призвал родителей напомнить детям о важных правилах пользования Всемирной паутиной:

не общаться с незнакомцами;

не повторять действия, которые предлагаются в сети;

пояснить, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел очередной суицид: девушка выпрыгнула с 16 этажа.