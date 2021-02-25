Европейский союз продлил санкции против должностных лиц из Беларуси еще на год. Ограничения будут действовать минимум до 28 февраля 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Отмечается, что санкции распространяются на 88 чиновников и должностных лиц, которые причастны к репрессиям, запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. Среди них - Александр Лукашенко, а также семь юридических лиц, чьи активы заморожены.

Осенью прошлого года Евросоюз начал вводить санкции против правительства Беларуси из-за насильственных разгонов митингов в стране, а также арестов участников акций и политиков после выборов президента в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также мы писали о том, что Украина ввела санкции против двух стран.

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