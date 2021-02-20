Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена. Об этом говорится в указе президента, которые опубликованы на сайте Офиса президента.

В указе говорится "ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер... по Йеменской Республики".

Такой же указ был введен относительно Мали.

Ранее Кабинет Министров продлил применение персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН в отношении Республики Мали и Республики Йемен.

В отношении Республики Йемен действие персональных санкций продлили до 26 февраля, а в отношении Республики Мали - до 31 августа.

"Персональные санкции запрещают въезд в Украину или транзит по ее территории лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Проекты распоряжений были разработаны с целью имплементации к национальному законодательству соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.

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