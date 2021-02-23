ЕС готовит новые персональные санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Европейский союз готовится расширить санкционный список с именами представителей Беларуси, ответственных за репрессии в отношении гражданского общества.
Сейчас в списке ЕС находятся 84 физических лиц и семь предприятий, сообщает DW.
Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти Беларуси продолжают и усиливают преследование граждан страны, в то время как ЕС "поддерживает легитимное стремление народа Беларуси к демократии".
"Мы готовы пойти дальше (в вопросе санкций, - ред.). И мы сделаем это. Рабочие группы в Совете ЕС занимаются этим", - отметил Боррель.
Подробности подготовки новых санкций в отношении Беларуси Боррель не сообщил. Однако, он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает гражданам этой страны в основополагающих политических правах.
Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против двух стран. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.
Мы также писали о том, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также США ввели визовые санкции против чиновников Беларуси.
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