"Северный поток-2": США изучают возможность новых санкций [ Редактировать ]
Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против "Северного потока-2". Вашингтон продолжает следить со строительством российского газопровода.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение о применении санкций", - сказала она.
Псаки отметила, что санкции являются только одним из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности в Европе. США продолжат работать с союзниками и партнерами по этому вопросу.
В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге для прессы подчеркнул, что возможные шаги Вашингтона в отношении "Северного потока-2" не станут "сюрпризом" для европейских партнеров.
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