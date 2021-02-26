Київ потрапив у першу десятку світового рейтингу забруднення повітря. Коефіцієнт шкідливих речовин напередодні зранку становив 156 одиниць, це більш як утричі вище за норму.

Такий рівень забруднення повітря в столиці пов'язують з великою кількістю вихлопних газів та різким потеплінням. Смог може викликати дискомфорт під час дихання в чутливих людей та загострення хвороб серця та легень.