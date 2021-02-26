Київ потрапив у ТОП-10 світового рейтингу забруднення повітря [ Редактировать ]
Київ потрапив у першу десятку світового рейтингу забруднення повітря. Коефіцієнт шкідливих речовин напередодні зранку становив 156 одиниць, це більш як утричі вище за норму.
Такий рівень забруднення повітря в столиці пов'язують з великою кількістю вихлопних газів та різким потеплінням. Смог може викликати дискомфорт під час дихання в чутливих людей та загострення хвороб серця та легень.
по теме
Столица попала в топ-20 "грязных" городов
Рясні дощі підняли рівень води, і вона змила з берегів увесь непотріб - тепер тисячі пластикових пляшок та інший мотлох пливуть з України до сусідів
В пятницу, 26 февраля, в Киеве, в районе метро "Сырец" произошло ЧП
В четверг, 25 февраля, работники полиции нашли и задержали автомобили, на которых сегодня сбежала группа лиц, открывшая стрельбу в Голосеевском районе столицы
Уже підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я, і ще стільки ж додаткових на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги