Заседание СНБО: названа повестка дня [ Редактировать ]
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Стало известно о том, какие вопросы будут рассмотрены. Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
Так, будут подняты вопросы, связанные с оккупацией Крыма. Кроме того, ожидается решение о новых санкциях.
Сообщается, что закрытая часть будет посвящена государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.
Также на заседании обсудят:
- неотложные меры по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства;
- состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;
- применение санкций.
Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Также мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
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