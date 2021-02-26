В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Стало известно о том, какие вопросы будут рассмотрены. Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Так, будут подняты вопросы, связанные с оккупацией Крыма. Кроме того, ожидается решение о новых санкциях.

Сообщается, что закрытая часть будет посвящена государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Также на заседании обсудят:

неотложные меры по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства;

состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;

применение санкций.

Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Также мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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