В четверг, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает Офис президента.

Ориентировочное время - 17:30. Повестка заседания на данный момент держится в тайне.

"Президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - заявил Офис президента в Telegram.

Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Также мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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