В Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили уже 3051 человек в разных областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За минувшие сутки было привито 1713 человек во всех регионах Украины. За 24 часа больше всего прививок сделали в Николаевской области – 170, а с начала кампании в Черкасской области – 270.

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Количество прививок за сутки в регионах Украины:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 74 прививок;

Днепропетровская область - 140 прививок;

Донецкая область - 110 прививок;

Житомирская область - 52 прививок;

Закарпатская область - 34 прививок;

Запорожская область - 47 прививок;

Ивано-Франковская область - 20 прививок;

Киев - 30 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Кировоградская область - 66 прививок;

Луганская область - 30 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Николаевская область - 170 прививок;

Одесская область - 70 прививок;

Полтавская область - 100 прививок;

Ровенская область - 70 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 50 прививок;

Черкасская область - 100 прививок;

Черновицкая область - 60 прививок;

Черниговская область - 60 прививок.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 27 февраля выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 важно, 2 806 госпитализировали, что это что больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости наблюдается пятый день подряд.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Ранее киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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