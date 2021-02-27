Вакцинация в Украине: сколько людей привились за три дня [ Редактировать ]
В Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили уже 3051 человек в разных областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За минувшие сутки было привито 1713 человек во всех регионах Украины. За 24 часа больше всего прививок сделали в Николаевской области – 170, а с начала кампании в Черкасской области – 270.
Количество прививок за сутки в регионах Украины:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 74 прививок;
- Днепропетровская область - 140 прививок;
- Донецкая область - 110 прививок;
- Житомирская область - 52 прививок;
- Закарпатская область - 34 прививок;
- Запорожская область - 47 прививок;
- Ивано-Франковская область - 20 прививок;
- Киев - 30 прививок;
- Киевская область - 60 прививок;
- Кировоградская область - 66 прививок;
- Луганская область - 30 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 170 прививок;
- Одесская область - 70 прививок;
- Полтавская область - 100 прививок;
- Ровенская область - 70 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черкасская область - 100 прививок;
- Черновицкая область - 60 прививок;
- Черниговская область - 60 прививок.
Напомним, в Украине за минувшие сутки 27 февраля выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 важно, 2 806 госпитализировали, что это что больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости наблюдается пятый день подряд.
Как ранее сообщалось, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Ранее киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В МОЗ назвали семь областей Украины, которые первыми получат COVID-вакцину
Статистика коронавируса за сутки
Госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151
До МОЗ вже надходять повідомлення про побічні ефекти від щеплення. - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
У столичній Олександрівській лікарні щепитися від коронавірусу зголосилися лише двоє медпрацівників