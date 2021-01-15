Вакцинация в Украине: Зеленский попросил Меркель о помощи [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину. Также он пригласил немецкого лидера в Украину.
В рамках разговора Зеленский призвал Германию способствовать скорейшим поставкам вакцины от COVID в Украину. Он подчеркнул необходимость поскорее привить группы риска.
"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - отметил Зеленский.
Читайте также, Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу. Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года, а снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.
Кроме того, во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.
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