Погано, але стабільно: в Україні за добу зафіксували вісім тисяч захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
Стабільно погано. Це про ситуацію з коронавірусом в Україні. Сьогоднішня ковідна статистика майже не відрізняється від учорашньої. Понад вісім тисяч людей захворіло, одужало - майже вдвічі менше. Летальних випадків - півтори сотні.
Із першої п'ятірки "коронавірусних" регіонів випав Київ. Найбільше інфікованих, як і раніше, на Прикарпатті. Далі йдуть Львівська, Вінницька, Закарпатська і Чернівецька області. Остання з понеділка переходить на режим "червоної" зони. Першим "червоним" регіоном, нагадаю, стала Івано-Франківщина.
А незабаром список може поповнитися ще сімома областями. Змінити свій помаранчевий колір ризикують Вінниччина, Донеччина, Луганщина, Житомирщина, Тернопільщина, а також Запоріжжя і Закарпаття.
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