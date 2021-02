В Венеции уровень воды в каналах упал на столько, что они почти пересохли. Об этом сообщает местное агентство Venezia Today.



Из-за низких приливов в Венеции пересохли небольшие каналы, а также открылись берега Гранд-канала. Низкие приливы вызваны высоким атмосферным давлением над Италией, ведь именно оно влияет на подъем уровня воды.

Отмечается, что 26 февраля, минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а на выходных прогнозировали отрицательный пик до -55 сантиметров.

Как отмечает агентство Venezia Today, это не самое большое падение уровней приливов в Венеции. В январе 2019 года зафиксировали падение на -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года уровень воды в Венеции падал до рекордных -83 сантиметра.

