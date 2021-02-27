Венецию после наводнения настигла новая беда: жуткие кадры [ Редактировать ]
Источник: ANSA
В Венеции уровень воды в каналах упал на столько, что они почти пересохли. Об этом сообщает местное агентство Venezia Today.
Из-за низких приливов в Венеции пересохли небольшие каналы, а также открылись берега Гранд-канала. Низкие приливы вызваны высоким атмосферным давлением над Италией, ведь именно оно влияет на подъем уровня воды.
Отмечается, что 26 февраля, минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а на выходных прогнозировали отрицательный пик до -55 сантиметров.
Как отмечает агентство Venezia Today, это не самое большое падение уровней приливов в Венеции. В январе 2019 года зафиксировали падение на -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года уровень воды в Венеции падал до рекордных -83 сантиметра.
An exceptional low tide left Venice's famous canals almost dry yesterday, with traditional gondolas and boats effectively beached as water levels reached a peak of -48 cm, creating an unusual landscape in the lagoon city. https://t.co/WL7p42yQrQ pic.twitter.com/RJQtopQDiC— RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021
Как ранее сообщали, из-за аномального июньского прилива, почти, четверть территории Венеции в 2020 году оказалась затопленной. Уровень воды в городе тогда достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем.
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