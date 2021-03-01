У США вручають Золотий глобус [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах вручають кінопремію Золотий глобус. 78 церемонія цьогоріч триває онлайн. Трансляція відбувається одразу з двох міст на різних узбережжях країни - Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.
Серед нагороджених акторка Джейн Фонда, їй вручили відзнаку за досягнення у кар'єрі загалом.
Найкращим драматичним серіалом назвали "Корону" про життя британської монаршої родини. А от Саша Барон Коен отримав статуетку за сиквел фільму "Борат".
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