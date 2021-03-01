С 1 марта 2021 года в Беларуси вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителям общественного спокойствия, в том числе участникам протестных акций, значительно ужесточили ответственность, подняли штрафы и увеличили срок административного ареста. Об этом сообщает "TUT.BY".

В обновленном Кодексе максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных протестных акциях (ст 24.23 КоАП), по-прежнему составляет 15 суток. За повторное в течение года участие в запрещенном массовом мероприятии нарушителям грозит от 15 до 30 суток (раньше было 25).

Максимальный размер штрафа по "протестной" статье увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей), по курсу это 31,1 тыс. грн. При привлечении по этой статье повторно штраф составит 200 базовых величин (5800 рублей) - 62,2 тыс. грн.

Из Административного кодекса исключили такую меру как предупреждение. Зато появился новый вид административного взыскания - общественные работы - выполнение в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, которые направлены "на достижение общественно полезных целей". Они могут занять от 2 до 15 дней.

Наказывать белорусов будут и за "незаконное использование и изготовление флагов и символов" (статья 24.26). За бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, простого гражданина оштрафуют в размере от 5 до 20 базовых величин (145-580 рублей - 1559-6220 грн). Для индивидуального предпринимателя штраф составляет 10-40 базовых величин, юридического лица - 20-60.

Родителей будут штрафовать за участие детей в несанкционированных акциях - собраниях, митингах, уличном шествии, демонстрации, пикетировании и т.д. За такое нарушение (ст. 19.4) предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин (145-870 рублей - 1550-9300 грн).

За неповиновение сотруднику милиции (ст. 24.3) максимальный штраф увеличили до 100 базовых величин (2900 рублей - 31,1 тыс. грн.). Максимальный срок административного ареста - до 15 суток.

За оскорбление должностного лица при исполнении можно схлопотать штраф до 30 базовых (до 870 рублей - 9300 грн). Раньше было до 20 базовых (до 580 рублей). За оскорбление должностного лица в публичном выступлении, СМИ, интернете - штраф до 5800 рублей (62,2 тыс. грн).

Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси за жестокое подавление народных протестов.