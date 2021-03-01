У Казахстані протести на підтримку політв'язнів завершилися арештами [ Редактировать ]
Масові затримання у Казахстані. До відділків потрапили учасники маршу за свободу політв'язнів. Акції відбулися одразу в кількох містах країни.
У відповідь влада вимкнула інтернет та залучила до оборони силовиків. На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив резолюцію, де є заклик будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини. Нині в Брюсселі вважають, що ця постанова викликає занепокоєння.
Тоді як офіційна Астана зазначає рішення європейців ґрунтується на "недостовірних відомостях".
Мы требуем, чтобы освободить заключенных. Прекратить репрессии в Казахстане. Столько безвинных людей сидят. Как и мой сын. Ни за что. Забирают нас с улицы. Запугали. 30 лет рот закрыли. Хватит уже.
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