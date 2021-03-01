Столичные правоохранители провели задержание женщины, которая торговала поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

Подольское районное управление полиции получило обращение о том, что неизвестные граждане используют печати одного из медицинских центров для верификации медицинских справок. В результате проведенных следственных действий правоохранители выяснили, что злоумышленники рекламировали свои услуги с помощью различных мессенджеров. Заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что "бизнесменами" оказались 55-летняя гражданка другого государства и ее 48-летний сожитель. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых поддельные бланки и печати медицинского центра, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику. В настоящее время решается вопрос об использовании меры пресечения. Также, в случае доказывания вины, женщине и мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Нацполиця

Читайте также, правоохранители открыли два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса на которых мошенники заработали более 150 000 грн. Первое уголовное дело было реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен.

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