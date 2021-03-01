Усі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї відсьогодні розформовано, - про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Причиною такого рішення, за словами посадовця, стало виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволеної зброї. Її виявили в результаті масштабної піврічної перевірки Департаменту внутрішньої безпеки.

Також пан Клименко зазначив, що відтепер справа кожного власника зброї буде ретельно перевірена.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: