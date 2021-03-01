В Україні розформували підрозділи поліції з контролю над обігом зброї [ Редактировать ]
Усі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї відсьогодні розформовано, - про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Причиною такого рішення, за словами посадовця, стало виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволеної зброї. Її виявили в результаті масштабної піврічної перевірки Департаменту внутрішньої безпеки.
Також пан Клименко зазначив, що відтепер справа кожного власника зброї буде ретельно перевірена.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
На сьогоднішній день начальники головних управлінь і начальники управлінь внутрішньої безпеки в регіонах отримали чітку команду і вже на даний момент опечатані всі архіви, всі вертикалі національної поліції: від районного відділення поліції - до головного управління національної поліції, і до центрального апарату. Всі матеріали, які стосуються дозвільної системи, на даний момент опечатані і перевіряються на предмет чистоти їх ведення.
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