Екотовари руками незрячих. Вінничанка відкрила соціальне підприємство "Клубок", де майстрині з обмеженими можливостями плетуть екосумки на заміну поліетиленовим пакетам. Про бізнес наосліп та складнощі на шляху до реалізації мрії. Марічка Мельник розкаже.

Оксана Войтко має проблеми із зором змалечку. Після того, як спецшколу, де вона працювала, закрили, знайти нову роботу жінка не змогла. Подруга привела її на бізнес-тренінг. Там Оксана надихнулася переселенцями з Донбасу, які втративши майже все у житті, не скаржились, а цілеспрямовано йшли до мети.

Тоді саме в'язання допомогло їй не втратити віру в себе, а тепер, коли вона вже створює вироби для власного проєкту "Клубок", нова професія перетворилася на стиль життя.

Оксана Войтко, засновниця соціального проєкту "Клубок":

Спочатку були такі кроки ну не сміливі навчання, більше асортимент основний клубок це екосумки. Для того, щоб відмовитись від поліетилену.

Наталія Тарасюк втратила зір лише кілька років тому. Роботу в університеті довелося залишити. Та після зустрічі з Оксаною жінка вирішила відновити навички плетіння. І про свій вибір не шкодує.

Наталія Тарасюк, учасниця соціального проєкту "Клубок":

Якийсь період я загалі сиділа вдома і думала що це все. Але коли я познайомилася з Оксаною вона була така активна така ділова, це вже стало якби нашим способом життя.

Майже всі плетені сумочки зроблені за типом шоперів, які зараз стають дедалі популярнішими. Майстрині кажуть, якщо спершу вони витрачали тижні на те, щоб зв'язати одну річ, то зараз на це йде 10 годин.

Оксана Войтко, засновниця соціального проєкту "Клубок":

Ми вчилися в'язати там повітряні петлі стовпчики там елементи різні тренувалися те, щоб усе було рівно.

Наталія Тарасюк, учасниця соціального проєкту "Клубок":

Один раз зв'язав, другий раз по схемі надиктованій то в третій раз можна вже і без схеми її в'язати і потім можемо навіть щось свого додати.

Окрім сумок, жінки також виплітають рюкзаки, шалі та дрібнички побуту. До карантину, кажуть, справа давала деякий прибуток. Та нині - бізнес розвивається вкрай повільно.

Оксана Войтко, засновниця соціального проєкту "Клубок":

Нам дуже завадила ситуація яка склалася. На жаль, якщо раніше там ми відвідували виставки, так набувало трошки більшого поширення.

Наразі в соціальному підприємстві "Клубок" задіяні п'ять жінок не тільки з вадами зору. Тут і ті, хто має інші проблеми зі здоров'ям. В подальшому Оксана планує розширювати виробництво, адже хоче на власному прикладі показати, що інвалідність це не перешкода. І такі люди уміють працювати не гірше за інших.