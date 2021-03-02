В 2021 году Министерство финансов повысило прогноз выплат по госдолгу на 1,53 млрд грн - до 599 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, прогнозные выплаты:

в апреле-июне увеличены на 1,79 млрд грн - до 168,26 млрд грн,

в июле-сентябре - на 1,07 млрд грн, до 167,5 млрд грн,

в октябре-декабре - на 1,06 млрд грн, до 119,5 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в первом квартале снизились на 1,68 млрд грн и составляют 111,8 млрд грн, а обновленная оценка выплат за второй квартал повышена на 2,07 млрд грн - до 142,85 млрд грн.

Вместе с тем, ожидаемый показатель выплат по госдолгу в 2022 году вырос за месяц на 25,9 млрд грн - до 309,76 млрд грн.

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