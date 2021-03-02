Индийская вакцина от коронавируса Covishield, которой вакцинировался президент Владимир Зеленский, по его мнению, является одной из лучших в мире. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Я считаю, что эта вакцина качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется.

Он отметил, что хоть уже переболел коронавирусом, но имеет низкий уровень антител, поэтому решил пройти вакцинацию.

Отмечается, что перед прививкой глава государства дал письменное согласие на получение вакцины. Ему сообщили о возможном побочном эффекте - повышении температуры.

Это нормально, такое может быть после каждой вакцины.

Он подчеркнул важность прививки, добавив, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

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