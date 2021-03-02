Во вторник, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, снимок он подписал следующим образом:

Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в "Дії". Бояться нечего, подаю личный пример.

Отметим, что вакцинация прошла в ходе поездки в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Зеленский получит прививку препаратом AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

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