Во Львовской области обнаружены два штамма коронавируса [ Редактировать ]
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. Однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским".
Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко на брифинге.
По ее словам, один генотип называется В1, а второй - В11.
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.
Иванченко-Тимко отметила, что "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.
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