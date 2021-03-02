Главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 2 марта, получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.

Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

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