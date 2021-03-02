У Чехії зобов'язали роботодавців тестувати працівників на COVID-19 [ Редактировать ]
Уряд Чехії зобов'язав компанії тестувати своїх працівників на коронавірус. Підприємства, де працюють понад 250 осіб, мають розпочати тестування вже від завтра. А компанії з меншою кількістю персоналу - з 5 березня.
Загалом протягом наступних двох тижнів планують перевірити понад два мільйони працівників з 10 тисяч підприємств. Роботодавців, які відмовлятимуться виконувати це розпорядження, штрафуватимуть.
Усі витрати на тести уряд Чехії пообіцяв узяти на себе.
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