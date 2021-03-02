Міжнародна співпраця: у Києві відбувся з'їзд спілки вірмен України [ Редактировать ]
Міжнародна співпраця та ситуація на Батьківщині.
У Києві відбувся з'їзд спілки вірмен України. Говорили про роботу штабів у Єревані та Києві, про будівництво та реставрацію церков в Україні. А ще - про ситуацію у Вірменії. Адже там політична криза - відбуваються велелюдні мітинги, а військова верхівка вимагає відставки прем'єр-міністра.
Вілен Шатворян, голова ГО "Спілка вірмен України":
То, что сейчас происходит в Армении, к сожалению, там не все так спокойно. Народ разного мнения, в том числе и проживающие в Украине армяне. По этому, мы должны выработать какую-то общую концепцию - как себя вести дальше, и самое главное - не вмешиваться в политические дела в Армении и в Украине.
Тигран Сейранян, Надзвичайний і Повноважний посол Вірменії в Україні:
Хотел бы поблагодарить Союз армян в Украине за сотрудничество с матерью-родиной. Союз, который объединяет все областные организации, здесь является таким очень крепким мостом между Арменией и Украиной. У наших соотечественников две родины.
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