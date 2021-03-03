У Джелалабаді на сході Афганістану застрелили трьох працівниць місцевого телеканалу

У Джелалабаді на сході Афганістану застрелили трьох працівниць місцевого телеканалу. Ще одну поранили, вона в критичному стані. Нападника затримали. За попередніми даними, він пов'язаний із Талібаном.

Утім, офіційно відповідальності за теракт поки що ніхто не взяв. Торік внаслідок атаки джихадистів загинула ще одна журналістка цієї телекомпанії разом із водієм.