В Афганістані застрелили трьох працівниць місцевого телеканалу [ Редактировать ]
У Джелалабаді на сході Афганістану застрелили трьох працівниць місцевого телеканалу. Ще одну поранили, вона в критичному стані. Нападника затримали. За попередніми даними, він пов'язаний із Талібаном.
Утім, офіційно відповідальності за теракт поки що ніхто не взяв. Торік внаслідок атаки джихадистів загинула ще одна журналістка цієї телекомпанії разом із водієм.
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