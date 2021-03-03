В среду, 3 марта, в Министерстве здравоохранения заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сгладить вакцинацией. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что в Украине сейчас проходит вакцинация препаратом AstraZeneca.

Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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