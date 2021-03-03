Звезда "Отеля Элеон" Диана Пожарская подтвердила роман с Иваном Янковским [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Диана Пожарская, ставшая звездой после съемок в сериале "Отель "Элен", подтвердила слухи о романе с актером Иваном Янковским - внуком звезды советского кино Олега Янковского. Актриса опубликовала в Instagram совместные фото с Янковским-младшим, отключив комментарии.
... и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь.
Свою личную жизнь Пожарская тщательно скрывает. До отношений с Янковским Диана состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко. Когда они расстались не известно, поскольку в ее соцсетях фотографий с мужем нет.
У Янковского был долгий роман с дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Верой, но в прошлом году они расстались.
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала о шестом муже.
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