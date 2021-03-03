Диана Пожарская, ставшая звездой после съемок в сериале "Отель "Элен", подтвердила слухи о романе с актером Иваном Янковским - внуком звезды советского кино Олега Янковского. Актриса опубликовала в Instagram совместные фото с Янковским-младшим, отключив комментарии.

... и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь.

Свою личную жизнь Пожарская тщательно скрывает. До отношений с Янковским Диана состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко. Когда они расстались не известно, поскольку в ее соцсетях фотографий с мужем нет.

У Янковского был долгий роман с дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Верой, но в прошлом году они расстались.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала о шестом муже.