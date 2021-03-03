Прошел год с момента назначения Д.Шмыгаля на пост премьер-министра и формирования нового состава правительства. За год эта команда Шмыгаля добилась многого, переплюнув "достижения" своих предшественников. Более чем на 4% сократилась украинская экономика. Углубилась деиндустриализация страны, спад в промышленности превысил 5%. Набрал обороты кризис в сельском хозяйстве. Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году рухнули на 38,2%. А государственный долг вырос более чем на 550 миллиардов гривен. Каждый второй украинец оказался за чертой бедности. Выросли тарифы и цены, но сократилось количество получателей субсидий. Вместо восстановления конституционных прав граждан, ужесточилась политика социальной, культурной и языковой дискриминации.

Кабмин показал абсолютную беспомощность в борьбе с пандемией. В самый тяжелый период эпидемии врачам помогали волонтеры и предприниматели. Власть же смогла только отправить людей на карантин, попутно "закатав в асфальт" десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда.

Все это время правительство Шмыгаля работало без программы. Стратегию деятельности этому правительству полностью заменили меморандумы с МВФ, которые вдохновляют Кабмин на продолжение горе-реформ. Поэтому недофинансированы медицина и образование, продолжается "оптимизация" школ и закрытие больниц, увольняются врачи и учителя. Команда Шмыгаля должна была защитить интересы украинского народа, но предпочла встать на сторону внешних кредиторов.

С момента своего назначения правительство отказалось содействовать реализации политических договоренностей в Нормандском и Минском форматах. Должностные лица, ответственные за реинтеграцию, сделали ставку на провокационные заявления и инициативы, срывающие переговоры. В результате миллиарды бюджетных гривен продолжают оседать в карманах силовиков и чиновников, которые не хотят мира.

"оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что единственной достойной оценкой деятельности "команды Шмыгаля" является их безоговорочная отставка. Чтобы преодолеть разруху, побороть бедность и остановить конфликт на Донбассе, нужна полная смена курса и полная перезагрузка власти. Отставка бездарного и безответственного правительства Шмыгаля – важный шаг на этом пути.