Більше десяти тисяч: МОЗ озвучило нову коронавірусну статистику [ Редактировать ]
10 тисяч 57 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже 5 тисяч одужали повідомляють у МОЗі.
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей.
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