Автомобіль Дієго Марадони пустять з молотка [ Редактировать ]
Особистий автомобіль Дієго Марадони піде з молотка на онлайн-аукціоні. сріблястий Порш 911 служив футболістові в 1992-1993 роках.
Тоді аргентинець саме повернувся на поле після 15-місячної дискваліфікації за вживання наркотиків. І грав за іспанську Севілью. На Порші їздив на тренування й матчі.
Кар'єра в європейському клубі у Марадони не склалася, тож він невдовзі повернувся до Аргентини. А розкішна автівка дісталася іншому власникові. Нині на торгах її ціна стартує з двохсот тисяч євро.
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