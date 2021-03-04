Нині на торгах її ціна стартує з двохсот тисяч євро

Особистий автомобіль Дієго Марадони піде з молотка на онлайн-аукціоні. сріблястий Порш 911 служив футболістові в 1992-1993 роках.

Тоді аргентинець саме повернувся на поле після 15-місячної дискваліфікації за вживання наркотиків. І грав за іспанську Севілью. На Порші їздив на тренування й матчі.

Кар'єра в європейському клубі у Марадони не склалася, тож він невдовзі повернувся до Аргентини. А розкішна автівка дісталася іншому власникові. Нині на торгах її ціна стартує з двохсот тисяч євро.