Открытие было сделано в Ивано-Франковске при секвенировании образцов материала/ фото: Rg.ru

На территории Украины лабораторно подтвердили новый штамм коронавирусной инфекции, который напоминает известные "британский", "бразильский" и "южноафриканский" типы болезни. Такое заявление сделала ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

По ее словам, открытие было сделано в Ивано-Франковске при секвенировании образцов материала генома SARS-CoV-2 от инфицированных, находящихся в регионе. Мутация была обнаружена в S-белке.

Эта мутация обнаруживается у британского, бразильского и южно-африканского штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ.

Отмечается, что в настоящее время не существует никаких доказательств того, что разновидность способна резко увеличить смертность пациентов от COVID-19 в стране.

Ранее мы писали, что во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса, однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским". Один из генотипов получил официальное название В1, а второй - В11.

Кроме того, украинские образцы проверили в Германии на новые штаммы коронавируса. Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

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