В Україні за добу зафіксували більше 10 тисяч заражень на COVID-19 [ Редактировать ]
10 тисяч 57 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже п'ять тисяч одужали повідомляють у МОЗі. Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині.
У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей.
по теме
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей
Із першої п'ятірки "коронавірусних" регіонів випав Київ. Найбільше інфікованих, як і раніше, на Прикарпатті. Далі йдуть Львівська, Вінницька, Закарпатська і Чернівецька області
Найбільше заражень зафіксовано на Вінниччині, Прикарпатті й Закарпатті. Від початку пандемії на коронавірус перехворіли мільйон 317 тисяч українців
Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні три тисячі 206 нових інфікувань. 53 людини померли. Майже півтори тисячі хворих ушпиталили
Найбільш активно вірус поширюється на Івано-Франківщині шістсот двадцять одне інфікування за добу. У Чернівецькій області та Києві - менше чотирьохсот за добу