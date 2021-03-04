У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей

10 тисяч 57 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже п'ять тисяч одужали повідомляють у МОЗі. Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині.

У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей.