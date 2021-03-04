Наибольшее количество прививок было произведено в Днепропетровской области/ фото: РИА Новости

За неделю на территории Украины прививки от коронавирусной инфекции препаратом индийского производства Covishield получили 9 568 человек.

При этом, за минувшие 24 часа вакцинацию прошли 2680 граждан Украины, что стало рекордным количеством. Таким образом, наибольшее количество прививок было произведено в Днепропетровской области (350). Однако в общем количестве вакцинированных лидирует Донецкая область – 840.

Отмечается, что статистика вакцинации по регионам за минувшие сутки выглядит следующим образом:

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 350 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 54 прививок;

Киев - 90 прививок; Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 80 прививок;

Львовская область - 60 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 100 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 200 прививок;

Сумская область -40 прививок;

Тернопольская область - 228 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 88 прививок;

Черкасская область - 60 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

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