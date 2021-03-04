Приближается к 10 тысячам: в Минздраве обнародовали данные о вакцинации украинцев [ Редактировать ]
За неделю на территории Украины прививки от коронавирусной инфекции препаратом индийского производства Covishield получили 9 568 человек.
При этом, за минувшие 24 часа вакцинацию прошли 2680 граждан Украины, что стало рекордным количеством. Таким образом, наибольшее количество прививок было произведено в Днепропетровской области (350). Однако в общем количестве вакцинированных лидирует Донецкая область – 840.
Отмечается, что статистика вакцинации по регионам за минувшие сутки выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 60 прививок;
- Волынская область - 90 прививок;
- Днепропетровская область - 350 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 50 прививок;
- Ивано-Франковская область - 54 прививок;
- Киев - 90 прививок; Киевская область - 310 прививок;
- Кировоградская область - 80 прививок;
- Луганская область - 80 прививок;
- Львовская область - 60 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 100 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 200 прививок;
- Сумская область -40 прививок;
- Тернопольская область - 228 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 88 прививок;
- Черкасская область - 60 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Читайте также, Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
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