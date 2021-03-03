В среду, 3 марта, президент Евросовета в ходе брифинга с президентом Владимиром Зеленским пообещал ускорить поставку в Украину вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.

ЕС уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с COVID и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. И мы помогаем Украине получить доступ к вакцинам COVID. Деятельность COVAX, поддержанная ЕС, распределила значительное количество вакцин Украине, и я лично буду заниматься тем, чтобы ускорить поставку.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что хотел бы, чтобы вакцинация проходила более быстрыми темпами.

Я бы очень хотел, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами… Пока что темпы не очень быстрые, но вакцина есть.

Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.

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