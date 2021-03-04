Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что хотел бы привиться от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.



"Буду ли я вакцинироваться? Однозначно. Конечно", – сказал Комаровский.



Он согласился с утверждениями, что вакцины от коронавируса были изготовлены в кратчайшие сроки и не до конца пока изучены, и провел аналогию с автопромом.

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"Представь себе: ты построил автомобиль. Ты покатался по асфальту - он нормально ездит. Но ты этот автомобиль на рынок не выпускаешь. Почему? Потому что тебе надо проверить, как он работает зимой, как он работает на разных видах топлива, провести краш-тест - ты должен это все закончить. То есть если тебе никуда срочно ехать не надо, ты этот автомобиль спокойно доделываешь. Ты сделал вакцину. У тебя есть один самый главный вопрос: она вызывает образование антител или не вызывает? Это твой самый главный вопрос", - сказал Комаровский.



Врач также рассказал, может ли навредить эта вакцина.



"Конечно, такой вопрос есть. А есть ли у тебя вопрос: не вредит ли коронавирус? У тебя есть такой вопрос? Нет! У тебя же нет сомнений, что коронавирус вредит. Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно, чтобы вакцина могла навредить больше, чем коронавирус. Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм", - сказал доктор.



Комаровский рассказал, что хотел бы вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson. По словам врача, пока что прививаться вакциной Covishield он не будет, поскольку переболел COVID-19 в конце ноября 2020 года.



"То есть на шесть месяцев я точно защищен... Поэтому я подожду нормальную вакцину", - сказал он.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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