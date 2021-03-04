Все мы внутренне понимаем, что правда - всегда правильный выбор, oднaкo периодически все же люди врут. Астрологи рассказали, какой знак зодиака никогда не обманет.

Итак, на первом месте оказался Стрелец. Они не умеют врать убедительно, даже если захотят. Они слишком правдивы и честны себе во вред, забывая о том, что могут ранить чьи-то чувства.

Однако честность для Стрельца - наивысшая моральная добродетель, и независимо от обстоятельств, можете быть уверены, что он говорит правду.

Стрельцам не очень понятен принцип "белой лжи", так что в погоне за честностью они не щадят ничьих чувств - а потом сталкиваются с обидами окружающих.

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