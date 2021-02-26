Жадность в той или иной степени свойственна каждому человеку, но есть знаки зодиакального круга, под которыми рождается большее количество алчных, скаредных и скупых людей, нежели под другими. Астрологи рассказали, какой знак зодиака привык экономить не только на ком-то, но и на себе.

Итак, на первом месте оказался Козерог. Классический представитель этого знака вооружен калькулятором и смертельно опасен. Он никогда не подаст милостыню и не оплатит чужой счет.

Даже если Козерог каким-то чудесным образом решил угостить вас чашечкой кофе, знайте - час расплаты не за горами. Козерог никогда не делает ничего просто так, и всегда возвращает то, что на кого-то потратил, с лихвой.

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