Компания ZTE Corporation официально запускает продажи смартфонов Nubia в Украине. Первым стал игровой аппарат Nubia Play 5G, разработанный специально для мобильных геймеров.

Вместе со сверхмощным смартфоном будут доступны три фирменных аксессуара Nubia, которые можно будет получить все сразу вместе со смартфоном, оформив предзаказ.

Футуристический дизайн

Неординарный внешний вид Nubia Play 5G привлекает своим "агрессивным" игровым дизайном. Корпус смартфона заключен в стальную рамку, а стеклянная задняя панель несет на себе V-образные градиентные узоры.

Nubia Play 5G

Ключевой особенностью внешнего вида Nubia Play 5G являются специальные сенсорные панели, размещенные на одной из боковых поверхностях, играющие роль триггеров игрового манипулятора и превращающие смартфон в портативную игровую консоль без использования дополнительных аксессуаров.

Яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц

Возможности 6,65-дюймового AMOLED-дисплея этого геймерского смартфона адаптированы для потребностей игроков: частота обновления 120 герц формирует плавную картинку без рывков в динамичных сценах, обеспечивая снижение времени отклика до 8,3 миллисекунд.

Nubia Play 5G

Специальная функция Touch Choreographer автоматически стабилизирует частоту кадров, позволяя избежать нежелательные задержки.

Вместе с частотой дискретизации сенсорного экрана в 240 герц это дает преимущество в игре, позволяя быстрее реагировать на действия соперников. Разрешение дисплея составляет 2340x1080 (соотношение сторон 19.5:9),

Процессорная мощь с жидкостным охлаждением

Внутри Nubia Play 5G используется современный 8-ядерный процессор Snapdragon 765G, созданный по 7-нанометровой технологии и отличающийся от популярного процессора Snapdragon 765 рядом дополнительных возможностей, повышающих его надежность, безопасность и энергоэффективность (например, динамическое масштабирование частоты, позволяющей процессору автоматически понижать частоту и энергопотребление при работе под невысокой нагрузкой).

Nubia Play 5G

Созданный для высокопроизводительных игр, Nubia Play 5G обладает контуром жидкостного охлаждения с использованием фирменной технологии ICE 2.5. Его длина составляет 61 мм и дополнительно обеспечивает понижение температуры процессора на 16ºС.

Современная квадрокамера со съемкой slow motion

Квадрокамера смартфона скомпонована по схеме 48+8+2+2 мегапикселей и обеспечивает запись видео в разрешении до 4К на скорости до 60 кадров в секунду с электронной стабилизаций изображения, а также популярный режим slow motion для записи визуально эффектных видеороликов.

Модуль камеры состоит из 4 объективов: основного (48 МП), широкоугольного (8 МП), макро (2 МП) и боке (2 МП). Камера использует AI Engine Qualcomm 5-го поколения для оптимизации условий съемки и обработки полученного изображения.

Nubia Play 5G

Матрица Sony IMX582 гарантирует безупречное качество снимков, а светосильная оптика с диафрагменным числом f/1.75 улучшенную работу при съемке в условиях слабой освещенности. Фронтальная камера для видеозвонков и съемки селфи оснащена 8-мегапиксельным модулем.

Долгоиграющая батарея

Nubia Play 5G учитывает потребности игроков, обеспечивая максимально возможное беспрерывное использование смартфона. Он оснащен аккумулятором емкостью 5100 мА*ч и поддерживает быструю зарядку по стандарту Quick Charge 3.0.

Читайте также ТОП-10 лучших смартфонов 2020 года с мощными батареями

В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 18 Ватт. Во время работы Nubia Play 5G его энергопотребление находится под контролем технологии NeoPower, увеличивающей время автономной работы смартфона.

Специальные возможности для игроков

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 Q c фирменной оболочкой Nubia UI 8.0, обладающая специальными пользовательскими настройками для геймеров.

Nubia Play 5G

В разделе Personal Center можно создать свое собственное игровое пространство смартфона, используя специальные функции:

Game Enhancement : дополнительные настройки, управляющие производительностью

: дополнительные настройки, управляющие производительностью Red Magic Time : инструмент для записи видео фрагментов игры

: инструмент для записи видео фрагментов игры Aiming Assist : помощник для точного прицеливания

: помощник для точного прицеливания Macro: создание макросов для автоматического выполнения последовательных действий в играх при их активации

Вместе со смартфоном Nubia Play 5G будут доступны аксессуары:

Док-станция Red Magic Ice Dock

кулер на 8000 оборотов в минуту

Зарядка 30 Вт с поддержкой Quick Charging Power Delivery

3.5-мм выход для наушников

Охлаждение до 25°C

Геймпад Nubia Red Magic Pro

Встроенный 6-осевой гироскоп

Аналоговый джойстик

Настраиваемая чувствительность клавиш

TWS-наушники RedMagic

Дизайн в стиле киберпанк

Поддержка Bluetooth 5.0, LLM

Динамики диаметром 6 мм

Зарядка USB Type C

Автономная работа до 4 часов (с учетом аккумулятора кейса — до 16 часов)

Задержка 39 мс (для смартфонов других производителей — 60 мс)

Специальное акционное предложение

До 09 марта 2021 года действует специальная акция: при оформлении предварительного заказа на смартфон Nubia Play 5G покупатель дополнительно получит все три фирменных аксессуара!

Смартфон Nubia Play 5G будет доступен в продаже с 9 марта 2021 года в двух вариантах.

8 ГБ + 128 ГБ (корпус черного цвета) — 9 999 грн

8 ГБ + 256 ГБ (корпус синего цвета) — 10 999 грн

Стоимость аксессуаров

Док-станция Red Magic Ice Dock — 499 грн

Геймпад Nubia Red Magic Pro — 499 грн

TWS-наушники RedMagic — 1699 грн

Основные технические характеристики Nubia Play 5G

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том как мы составляли рейтинг самых лучших смартфонов в мире. Также ранее был назван смартфон с лучшей камерой в мире.